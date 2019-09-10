В сентябре в городах Литвы растет число ДТП: виноваты и лихачи, и те, кто стоит в заторах

"В сентябре-октябре всегда растет число небольших ДТП. Водители в заторах теряют терпение, пытаются найти способ миновать затор, обогнать, не пропускают перестраивающихся, едут на желтый свет и испытывают другие варианты, которые могли бы облегчить их поездку, но они не редко создают аварийные ситуации или даже становятся виновниками ДТП. Скорость движения в заторах небольшая, поэтому и ДТП не приносят большого ущерба, но остаются царапины, вмятины, сорванные зеркала и др., а этот ущерб погашают страховщики. Поэтому мы всегда рекомендуем водителям в сентябре-октябре вооружиться терпением – ехать медленнее, но безопаснее", – сказала представитель Gjensidige Виктория Катилене.
По ее словам, одно из важнейших правил в заторах - не спешить. Кроме того, важно помнить о том, что всегда бывают водители, которые нарушают правила и мешают движению. В таких случаях рекомендуется не ввязываться в конфликт – лучше держаться от таких хулиганов в стороне, чем потом выяснять, кто был виноват в ДТП.
Образовавшиеся заторы нередко побуждают водителей использовать любую возможность ехать быстрее и миновать перекресток, например, на желтый свет. В результате растет число ДТП на перекрестках.
"Важно помнить, что желтый свет означает, что надо остановиться, а не ускорить движение. Именно из-за таких неверных действий происходят ДТП на перекрестках, а в результате движение еще больше осложняется. Из-за тех, кто спешит, образуются еще большие заторы. Поэтому безопаснее останавливаться, если загорелся желтый свет", – сказала Катилене.
Она напомнила и о полосе A для общественного транспорта. Нередко водители, чтобы объехать затор, выезжают на эту полосу. Катилене напоминает, что такое нарушение может принести вред самим водителям – если в полосе A или на выезде из нее произойдет ДТП, то водитель будет виновником ДТП.
"Мы все чаще говорим о культуре вождения. Важно не боятся наказаний за нарушения и хулиганское вождение, важно уважительно относится друг к другу. Если даже в заторе водители будут соблюдать ПДД, то заторов бывает меньше и движение проходит быстрее. Не секрет, что лихачи, чтобы объехать затор, останавливают движение и мешают другим водителям", – сказала Катилене.
Она обратила внимание и на то, что в сентябре в большие города съезжаются студенты, для которых движение в большом городе - большой вызов. Поэтому водители должны быть осторожны, если за рулем молодой человек. Через несколько месяцев эти водители освоятся на дорогах и будут создавать меньше проблем.
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