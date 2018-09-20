В сентябре измеряющие среднюю скорость радары зафиксировали 23 000 нарушений

Лихачи ничему не научились. По данным передачи "Панорама" на LRT, за полмесяца в сентябре измеряющие среднюю скорость радары зафиксировали больше 23 000 нарушений. Полиция Литвы указала, что наказаны будут все нарушители, однако первые штрафы они получат, скорее всего, только после нового года.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В день по 1500 случаев нарушения скорости. Такие данные с начала сентября фиксируют 25 новых радаров на дорогах Литвы.

Однако, по словам полицейских, они ожидали, что нарушителей будет больше. В августе, когда радары действовали для статистики, фиксировали и по 6000 нарушений в день.

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Полиция надеется, что число нарушений и в будущем будет снижаться, поскольку водители научатся не превышать скорость на участках, где стоят радары. Пока чаще всего допустимую скорость превышают на 20 км/ч, за полмесяца зафиксировали 20 000 таких нарушений (в три раза меньше, чем в августе). В три раза снизилось и число водителей, превышавших скорость на 30 км/ч. Однако, по словам полицейских, число водителей, превышающих скорость на 50 км/ч снизилось незначительно.

По словам полицейских, протоколы пока не составляют. На данный момент еще не проанализированы месячные данные стационарных радаров. Поэтому первые нарушители получат штрафы только в следующем году.

Правительство Литвы предлагает автоматизировать этот процесс и уже представило парламенту соответствующие поправки к закону. Если парламент одобрит их, то с января документы будут заполняться автоматически, а уведомления о штрафах нарушители будут получать в течение нескольких дней.

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