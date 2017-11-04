По данным "Евростата", с учетом сезонных колебаний в сентябре уровень безработицы в еврозоне составил 8,9% - это ниже чем в августе (9%), и ниже чем в сентябре 2016 году (9,9%). Это самый низкий показатель уровня безработицы с января 2009 г.
Во всем ЕС уровень безработицы в сентябре 2017 г. составил 7,5% - это ниже, чем в сентябре 2016 г. (8,4%). Это самый низкий показатель с ноября 2008 г.
По подсчетам "Евростата", во всем ЕС в сентябре 2017 года без работы были 18,446 млн. человек, из них 14,513 млн. - в еврозоне. По сравнению с августом 2017 г., число безработных в ЕС снизилось на 116 000 человек, а в еврозоне - на 96 000 человек. По сравнению с сентябрем 2016 г., число безработных во всем регионе снизилось на 2,076 млн., а в еврозоне - 1,463 млн.
Самый низкий уровень безработицы в сентябре 2017 г. был в Чехии (2,7%), в Германии (3,6%) и Мальте (4,1%), а самый высокий - в Греции (21% в июле 2017 г.) и Испании (16,7%).
Больше всего уровень безработицы снизился на Кипре (с 13 до 10,3%), в Испании (с 19,1 до 16,7%) и Греции (с 23,4 до 21%).
В сентября 2017 года в ЕС без работы оставались 3,735 млн. человек младше 25 лет (16,6%), всего в еврозоне - 2,656 млн. молодежи (18,3%) оставались без работы. По сравнению с сентябре 2016 г., число безработной молодежи в ЕС снизилось на 396 000 человек, а в еврозоне - на 299 000. В сентябре 2016 г. уровень безработицы среди молодежи в странах ЕС составил 18,3%, а в еврозоне 20,4%.
В Литве уровень молодежи составил 15,3%.
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