"Самое светлое, красивое и важное событие этого года произошло минувшей ночью. В семье стало больше счастья, его имя - Мария! Мама и Мария чувствуют себя великолепно!", – сообщил на своей странице в социальной сети Синкявичюс.

Это второй ребенок в семье Виргиниюса и Катерины. У них есть сын Винцентас.

"Семья для меня - важнейший проект моей жизни, я всегда думал, что успех в жизни по большей части зависит от связи с семьей и от ее размеров. Поэтому я всегда с завистью и уважением отношусь к людям, создавшим гармоничные и большие семьи. Для меня это цель. Мы с Кристиной не сомневаемся, что рождение ребенка принесет еще больше счастья и нам, и сыну", - сказал в свое время Виргиниюс Синкявичюс.