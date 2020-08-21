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В пятницу отозван визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Клайпеду на терминал сжиженного природного газа, сообщает советник президента Антанас Бубнялис.
"Сегодня скончался муж сестры президента, поэтому отозван визит на терминал СПГ в Клайпеде", – сказал в четверг поздно вечером Бубнялис.
Подробно ситуацию пресс-секретарь президента не комментировал.
Во время визита на терминал президент должен был ознакомиться с инфраструктурой центра услуг терминала СПГ.
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