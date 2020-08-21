"Сегодня скончался муж сестры президента, поэтому отозван визит на терминал СПГ в Клайпеде", – сказал в четверг поздно вечером Бубнялис.

Подробно ситуацию пресс-секретарь президента не комментировал.

Во время визита на терминал президент должен был ознакомиться с инфраструктурой центра услуг терминала СПГ.