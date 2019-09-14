Последние дни для мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса омрачились невосполнимой утратой: умерла бабушка политика.
Об утрате Р. Шимашюс сообщил в социальных сетях, поделившись скорбным известием о своей бабушке.
Также политик поблагодарил врачей и медицинский персонал, осуществлявших уход за усопший в течение последних её месяцев жизни.
Профессор: положение с пенсиями катастрофическое, и этого никто не может отрицать (42)
Профессор социальной политики Вильнюсского...
На магистрали Вильнюс-Каунас установят информирующие знаки
Во время подготовки к модернизации автомобильной...
Готовят революцию в Старом городе Вильнюса: свободно проехать будет невозможно (52)
В планах Вильнюсского муниципалитета – новая схема...
TOP новостей
На магистрали Вильнюс-Каунас установят информирующие знаки
Во время подготовки к модернизации автомобильной...
Профессор: положение с пенсиями катастрофическое, и этого никто не может отрицать (42)
Профессор социальной политики Вильнюсского...
Владимир Скрипов. Литва – Украина: как складывается деловое партнерство? (98)
Варшавская встреча Владимира Зеленского и Гитанаса...
Литовские пограничники покупают почти 100 новых вездеходов (34)
Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ)...
Предложение пересмотреть ассортимент уличных кафе называют вмешательством в бизнес (3)
Президент Ассоциации отелей и ресторанов Эвалда...