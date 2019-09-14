Последние дни для мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса омрачились невосполнимой утратой: умерла бабушка политика.
Remigijus Šimašius prabilo apie netektį šeimoje
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Об утрате Р. Шимашюс сообщил в социальных сетях, поделившись скорбным известием о своей бабушке.

Также политик поблагодарил врачей и медицинский персонал, осуществлявших уход за усопший в течение последних её месяцев жизни.

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