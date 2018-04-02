Такую поправку главы комитета по образованию и науке представителя фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Эугениюса Йовайшиса к закону об образовании одобрил Сейм Литвы. Далее ее рассмотрят комитеты, также за выводвали обратятся и к правительству.

Согласно проекту, уже со следующего учебного года граждане Литвы, обучающиеся в учрежденных в Литве иностранными государствами и международными организациями школах, должны "пройти установленную министром науки и образования программу по истории Литвы, географии и гражданскому воспитанию".

Представляя в парламенте свою инициативу, Йовайша отметил, что изменения будут актуальны, по крайней мере, для трех таких учереждений, где учатся несколько сотен детей с литовским гражданством.

"Есть Вильнюсская международная школа, Международная школа США и Международный французский лицей, где в 1-12 классах проходят обучение 785 учеников, из них граждан Литвы - 590. Значит, 75% - граждане Литвы и они, хочу подчеркнуть, не получают системного курса по истории и географии Литвы", - утверждал Йовайша.

"Эти предметы горизонтально интегрированы в какие-то другие. Например, в социальные науки и так далее, где в определенных местах затрагивается география, история Литвы, но системного курса вообще нет", - говорил он.

Он также заметил, что в данном случае закон не нарушается, поскольку единственное требование к международным школам - обязательное преподавание государственного языка. Глава комитета утверждал, что хочет изменить ситуацию.

Глава "консерваторов" Габриэлюс Ландсбергис в ответ заявил, что система упомянутых школ оценивается как самая прогрессивная в мире и нужно обсудить, как ее элементы перенести в литовскую систему, а не наоборот. Сейм одобрил его предложение обратиться за выводами к правительству.

"Я бы попросил зал обратиться за оценкой к правительству. Я действительно призываю не спешить делать такой шаг. Знаю, что у вас достаточно голосов, но мне кажется, что мы можем выставить себя на посмешище перед миром, если будем делать не самые мудрые шаги", - утверждал лидер консерваторов.

Йовайша говорит, что в таких школах обучаются не только дети иностранцев, но и граждане Литвы, поэтому они "законно обучаясь в действующих в Литве школах, не проходят всестороннего курса по истории, географии Литвы и гражднскому воспитанию".

Он отметил, что международные школы работают как неправительственные организации, тем не менее, они получают и государственное финансирование - согласно методике ученической корзины, она выделяется и всем ученикам таких школ.