"Жаль, что сам являющийся должностным лицом В. Садаускас не видит в своих действиях никакого ущерба и никакой вины, ведь он сам мог бы уйти в отставку, в конце концов, срок его полномочий завершится в этом году. Однако человек не видит никакой своей вины, по этой причине мы обратились к председателю Сейма, чтобы Сейм, который и назначает это должностное лицо, проголосовал по вопросу доверия", - сказала BNS либерал Аушрине Армонайте.
По словам депутата, инициировавшей сбор подписей, собраны необходимые 29 подписей. Инициативу поддержали члены Cейма из фракций либералов, консерваторов, "крестьян" и социал-демократической фракции.
Предложение уволить назначаемого Сеймом главу ведомства должно быть рассмотрено, если с мотивированным письмом выступают не менее 20% членов Сейма.
Недоверие ему инициируется в связи с его предложением выплатить вознаграждение в размере 1000 евро человеку, который соберет информацию и напишет научную работу о "лицах еврейской национальности, убивавших людей, способствовавших их ссылкам и истязаниям".
"Это проактивный антисемитизм, поскольку ясно сформулирована задача студентам искать доказательства о вовлечении людей одной национальности, конкретно - еврейской, в убийства и организацию ссылок. Это неакадемично, неэтично, бесчеловечно, особенно с учетом болезненной истории литовского еврейства", - сказала А. Армонайте.
В пятницу спикер Сейма Викторас Пранцкетис призвал В. Садаускаса уволиться с должности, однако контролер заявил, что не намерен это делать, поскольку не видит вины в своих действиях.
Полномочия В. Садаускаса как контролера по академической этике и процедурам истекают в июне этого года.
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