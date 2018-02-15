Под этой инициативой подписались 37 депутатов из оппозиционных фракций Союза Отечества-Литовских христианских демократов и Либерального движения, а также представитель правящих "аграриев", вице-председатель сейма Арвидас Някрошюс.

Согласно уставу Сейма, импичмент могут инициировать минимум 36 членов Сейма.

Импичмент инициируется после того, как оппозицию не удовлетворили выводы парламентской Антикоррупционной комиссии по расследованию интересов А. Скарджюса в сфере энергетики.

Инициаторы импичмента в подготовленном документе отмечают, что член сейма А. Скарджюс грубо нарушил Конституцию и присягу, "когда, выполняя свои обязанности в 2009 – 2017 годах действовал в пользу связанной с ним компании Baltic energy group, и одобрил фальшивую сделку с компанией Naujoji energija, с возможной целью сокрытия источника его личных (семейных доходов) и связей с ветряной энергетикой, выдвинул свою кандидату и действовал в постоянном конфликте интересов в парламентской Комиссии по энергетики и в Комитете по экономическим вопросам (включая и срок полномочий в сейме в 2016–2020 годах), грубо дискредитировав и скомпрометировав таким образом репутацию и авторитет, не только собственный как члена сейма, но и всего Сейма".

После сбора подписей сейм должен сформировать специальную следственную комиссию, которая рассмотрит обоснованность процесса импичмента. Если сейм голосует за то, что основания есть, делается обращение в Конституционный суд по вопросу нарушения депутатом присяги и Конституции. Если КС Констатирует, что такие нарушения имели мета, то весь парламент голосует по вопросу лишения мандата.

Депутат лишается мандат, если за его лишение голосуют не менее 85 членов сейма из 141.

В прошлом году Антикоррупционная комиссия сейма признала, что у А. Скарджюса были интересы в сфере возобновляющейся энергетики, и возможно вступил в конфликт частных и общественных интересов.

После этих выводов Антикоррупционной комиссии А. Скарджюс заявил об уходе из Комиссии по вопросам энергетики.

Сейм отозвал А. Скарджюса и из состава Экономического комитета, а затем, хотя оппозиция этому сопротивлялась, назначил его работать в Комитете по вопросам окружающей среды, где также рассматриваются законы, связанные с возобновляющейся энергетикой.

Антикоррупционная комиссия установила, что у А. Скарджюса были интересы в сфере энергетики на возобновляющихся ресурсах, и, предлагая поправки к законам, он мог нарушить положения закона о согласовании публичных и частных интересов на государственной службе.

Члены семьи А. Скарджюса участвуют в энергетическом бизнесе, а Служба спецрасследований заявила, что внесенные А. Скарджюсом поправки относительно возобновляющихся ресурсов могли создать исключительные условия для владельцев небольших солнечных электростанций и парков ветряных генераторов, поскольку в этом бизнесе у него были интересы. А. Скарджюс называет выводы ССР сфабрикованными.