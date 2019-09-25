В Сейме Литвы рассмотрят предложение запретить ароматизированные электронные сигареты

Литовский Сейм рассмотрит предложение о запрете ароматизированных электронных сигарет. Парламентарии во вторник приняли в первом чтении соответствующий проект поправок, подготовленный консерватором Миколасом Маяускасом.
Elektroninė cigaretė
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За поправки к Закону о контроле за табаком, табачными изделиями и связанными с ними изделиями в первом чтении проголосовали 72 члена сейма, против был только либерал Симонас Гентвилас, пять парламентариев воздержались.

М. Маяускас с июля 2020 года предлагает запретить электронные сигареты, если в никотиносодержащей жидкости есть ароматические вещества, что сделает их менее привлекательными для несовершеннолетних. По словам М. Маяускаса, некоторые запахи могут вызвать зависимость от никотина.

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Согласно представленным парламентарием данным Исследования об образе жизни и здоровья детей, в 2014 году электронные сигареты курили 24% учеников 5-9 классов, а в 2018 году – уже 40%. Кроме того, исследования показывают, что в 97% случаев, когда дети курят электронные сигареты, они курят ароматизированные сигареты – с запахами жевательной резинки, блинов, печенья, шоколада.

"Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами США утверждает, что производители специально выпускают эти табачные ароматы, чтобы приучить молодежь и несовершеннолетних детей к никотину. В Литве точно такая же проблема", – сказал М. Маяускас.

Запрет на ароматизированные электронные сигареты введен в Эстонии. В Швеции он вступит в силу с 2020 года.

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