В Сейме Литвы предлагают немного увеличить социальные стипендии для студентов из несостоятельных семей, а также позволить претендовать на них докторантам и студентам программ профессиональных направлений.
KU studentai
© Organizatorių nuotr.

Такие поправки на этой неделе после предложения поддержал Сейм, далее проект будет рассматривать парламентский Комитет по вопросам науки и образования. Поправки должны вступить в силу с сентября.

"Одним из важнейших положений образовательной системы является доступность образования, чтобы как можно больше наших молодых людей могли постичь науку. Поэтому я предлагаю проект, чтобы социальные стипендии смогли получать студенты всех ступеней обучения и учащиеся профессиональных программ", – представил поправки руководитель комитета Эугениюс Йовайша.

Статьи по теме:
Плохие новости для будущих студентов: цены на учебу выросли на 180-1700 евро  (92)
Депутат предлагает способы поощрения работников: обеды и кредиты на жилье  (87)

"Образно говоря, самым важным моментом в этом пакете является то, что ранее студенты третьей ступени или докторанты не могли получить социальные стипендии. Сейчас они смогут их получить", – сказал он.

Согласно проекту, размер социальных стипендий должен увеличиться с выплачиваемых теперь 123,5 евро до 133 евро в месяц.

В данное время на социальные стипендии могут претендовать лишь обучающиеся на программах бакалавриата и магистратуры студенты из малоимущих семей, с ограниченными возможностями, лишившиеся родителей, до 25 лет. Стипендии не выплачиваются студентам, имеющим более трёх академических задолженностей.

По данным Э.Йовайши, в 2017 г. во время весеннего семестра были назначены 3344 социальные стипендии, в осеннем семестре - 2808 стипендий. Всего в 2017 г. было выплачено социальных стипендий на 4,2 млн евро. В прошлом году на выплату социальных стипендий было предусмотрено около 6,3 млн евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

С 1 января увеличатся зарплаты некоторых педагогов

С 1 января 2019 года на 10% увеличатся зарплаты педагогов...

Первоклассники польских школ Литвы получили в подарок ранцы и финансовую помощь (13)

1 сентября первоклассникам польских школ Вильнюса...

В Литве бедствуют те, на кого возлагали большие надежды (146)

Литовский студенческий союз (ЛСС) 7 февраля представил...

Общество

Восстанию Костюшко - 225 лет (10)

Восстание под руководством Тадеуша Костюшко началось...

В Сейме Литвы предлагают увеличить социальные стипендии аж на 9,5 евро в месяц (26)

В Сейме Литвы предлагают немного увеличить социальные...

Погода: зима близко. Снова (7)

В воскресенье ночью дождевые облака ещё задержатся в...

Департаменту миграции придется разбираться с ходатайством россиянина Юрия Горского о предоставлении убежища (23)

На этой неделе Высший административный суд Литвы...

Самоуправление Каунаса требует до конца марта демонтировать карусели в парке Витаутаса (3)

Муниципалитет Каунаса заявляет, что дает владельцам...

TOP новостей

Главизбирком Литвы заканчивает утверждать результаты муниципальных выборов (3)

Главная избирательная комиссия ( ГИК ) в воскресенье...

Главизбирком Литвы признал, что кандидат в мэры Мажейкяй подкупала избирателей

Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в...

В Сейме Литвы предлагают увеличить социальные стипендии аж на 9,5 евро в месяц (26)

В Сейме Литвы предлагают немного увеличить социальные...

Восстанию Костюшко - 225 лет (10)

Восстание под руководством Тадеуша Костюшко началось...

Глава МИД Беларуси: на переговорах затрагивалась тема Путина во главе Союзного государства (42)

Тема того, что Владимир Путин после 2024 года может...