Запрещение курить на балконе не будет действовать, если в многоквартирном доме не найдётся жителей, выступающих против курения. Аналогичный порядок действует и в Латвии.

Сейм в субботу поддержал такие поправки к закону о контроле табака, табачных изделий и связанной с ними продукции.

Их принятие предусмотрено в середине февраля, во время продолженной осенней сессии Сейма.

Консерватор Арвидас Анушаускас выразил сожаление, что такой запрет усилит недружелюбное отношение жителей друг к другу.

Член комитета по делам здравоохранения Антанас Винкус сообщил, что, согласно некоторым опросам, выгнать курильщиков с балконов хотели бы 52% жителей Литвы.

Один из авторов поправок, член комитета по социальной работе "крестьянин" Томас Томилинас уверяет, что не всегда ограничения являются злом, а иногда средством прогресса.

"Право на частную собственность нарушается, если в своей квартире я без передышки должен дышать дымом от соседа", – заявил парламентарий.

Ранее он сказал, что для информирования людей о поправках, запрещающих курить на балконах, обещают предусмотреть отдельное финансирование.

По его словам, будет предусмотрена возможность электронным способом заполнить заявление насчёт некурения на интернет-страницах самоуправлений городов или районов.

После получения таких заявлений администраторы домов должны сообщить в письменном виде всем жителям дома, что в их многоквартирном доме с определенной даты вступает в силу запрет курить на балконах.

По заявлению Томаса Томилинаса, в Литве, в отличие от Латвии, преследованием курильщиков, не обращающих внимания на требования закона, займётся не полиция, а сотрудники общественного порядка самоуправления.

Поправками также стремятся обязать предприятия или физических лиц, ответственных за порядок в здании, в котором будут курить, обеспечить, чтобы табачный дым из предназначенного для курения помещения не попадал в другие помещения.

Также поправки предлагают выгнать курильщиков из крытых остановок общественного транспорта и павильонов, детских игровых площадок и мест, где предоставляются услуги общественного питания, при обслуживании покупателей в уличных условиях (около находящихся на улице столов, под навесами, в других уличных оборудованиях).

Также нельзя будет курить в местах проведения досуга на улице, где будут происходить спортивные соревнования или другие мероприятия.

В данное время в Литве запрещается курить во всех социальных и образовательных учреждениях, на рабочих местах, в общих жилых и других помещениях общественного пользования, в ресторанах, кафе, барах, клубах, интернет-кафе, других учреждениях проведение досуга, за исключением специально оборудованных клубов сигар или трубок.

Также запрещается курить в автомобильных салонах, если в них есть лица до 18 лет или беременные женщины.

Сейм Литвы с 2014 года несколько раз обсуждал и отвергал предложение запретить курить на балконах, ближе 10 м вокруг многоквартирных домов – противники поправок аргументируют, что запреты будет невозможно осуществить.