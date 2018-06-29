Сомнения в трезвости депутата парламентарии-консерваторы выразили, когда началось рассмотрение вопроса реформы финансирования партий.

Как только консерватор Юргис Разма поднял вопрос о трезвости Киркиласа, последний уступил место председателя заседания коллеге Ирене Шяулене.

После завершения пленарного заседания Киркилас в интервью журналистам сказал, что он алкоголь не употреблял.

"Я очень умеренно употребляю алкоголь, иногда употребляю, но сегодня не употреблял", - сказал депутат. Высказанные оппозицией сомнения в его трезвости он назвал политическим давлением. А на вопрос о том, согласился бы он пройти тест на трезвость, ответил: "А почему я должен это делать?".

Когда полицейские с алкотестером прибыли к сейму, они не смогли попасть внутрь здания.

"Департамент охраны руководства сообщил, что они не впустят полицейских в здание сейма, должностные лица готовы проверить депутатов на трезвость, если возникают подобные подозрения", - заявил на заседании Разма.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис заметил, что нет юридического механизма, который позволил бы проверить на трезвость депутата.

"Ни у кого нет права проверять депутата на трезвость, если он не совершил никакого преступления", – сказал он.

"Кто виноват в том, что полиция напрасно приехала? Я не могу руководствоваться всякими "может", "якобы" или подозрениями – либо что-то произошло, либо нет", – продолжил спикер.