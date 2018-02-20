В подготовленном министерством проекте постановления сказано, что нужно детализировать счета за вывоз мусора, указав, какую часть они платят за рассортированный и за нерассортированный мусор.

Также предполагают указывать информацию о сэкономленных за счет сортировки мусора средствах.

"Это одна из дополнительных мер, побуждающих жителей сортировать мусор, также жители получали бы более исчерпывающую информацию о предоставленной услуге. Кроме того, в проекте предусмотрена возможность финансирования расходов на расширение инфраструктуры вывоза коммунальных отходов, с учетом того, что расширение необходимо для обеспечения гармоничного ее дальнейшего функционирования и обновления", - сказано в документе.

Проект с сентября прошлого года согласовывали с заинтересованными организациями и ответственными ведомствами.

Предполагают, что новый порядок вступит в силу с 1 января 2019 года.

В июне прошлого года по заказу министерства был проведен опрос, который показал, что все отходы в стране сортируют 42% жителей, часть отходов - 40% жителей. 12% участников опроса указали, что сортировкой мусора они не интересуются.