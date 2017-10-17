Представители теплосетей утверждают, что так было всегда, только с августа эти расходы выведены в счете отдельной строкой, чтобы было видно, во сколько каждому обходятся хитрости соседей.

Жительница дома номер 33, по ул. Мариёну, в Паневежисе, председатель жилтоварищества Янина Меляускене пытается выяснить, чьи долги вынуждены оплачивать жители, которые честно оплачивают свои счета каждый месяц.

Это ее вынуждают делать получаемые ежемесячно счета Panevėžio energija с дополнительными расходами. В числе стандартных граф счета появилась новая – "теплоэнергия за нераспределенную горячую воду". Такие строки в счетах за отопление сейчас видит большинство жителей многоквартирных домов Литвы.

В августе в доме 33 на ул. Мариёну эта сумма составляла 80 евроцентов, поэтому на нее мало кто обратил внимание, а в сентябре сумма увеличилась до 1,86 евро. Меляускене обратилась к поставщику тепла и ответ Panevėžio energija ее шокировал.

"Мне разъяснили, что между всеми распределяют долги тех, кто декларировал меньше, чем израсходовал горячей воды. Якобы, когда они за воду заплатят, нам вернут. Почему до должен платить за должников? Может, с ними должна выяснять отношения сама компания?" – возмущалась жительница Паневежиса.

Самое странное, что долги за неплательщиков считают даже тем, кто официально декларировал отъезд из Литвы и не расходует ни капли горячей воды.

Меляускене стала выяснять, кто же те люди, за кого платят честные жители дома. Но ей не удалось ничего узнать. Panevėžio energija отказалась предоставить список должников.

"Весь дом платит за должников, а даже я, председатель, не могу узнать, кто они. Что же тогда делать жилтовариществу для того, чтобы все платили по счетам? Ни сами жители, ни жилтоварищество никак не могут заставить всех честно декларировать показания счетчика горячей воды", – поражена Меляускене.

Ей известно, что из 70 квартир, примерно 5 летом месяц или два не платили за коммунальные услуги администратору дома, но она не может узнать, эти ли люди не платили и за горячую воду.

Она считает, что такой порядок для поставщиков тепла очень удобен – вместо того, чтобы чаще проверять счетчики и выбивать деньги у должников, они берут деньги с тех, кто честно платит за услуги.

"Сейчас мы платим за чью-то горячую воду, потом потребуют платить за отопление, а там смотри, такой же порядок заведут газовщики, поставщики электроэнергии. Я еще понимаю, если бы договор теплосети заключали с жилтовариществом, но ведь договор каждый владелец квартиры подписывает лично с Panevėžio energija", – возмущена Меляускене.

Тепловики отрицают, что новая плата введена из-за должников Panevėžio energija.

"Если бы платили за должников, то у нашей компании не было бы проблем", – сказал представитель Panevėžio energija Арвидас Кряучунас.

По его словам отдельная строка в счетах появилась с августа, поскольку Государственная комиссия по ценам и энергетическому контролю (ГКЦЭК) подготовила и приняла новые правила.

Если все жители дома честно декларируют показания счетчиков горячей воды, то в счетах дополнительной строки "теплоэнергия за нераспределенную горячую воду" не будет.

Но если кто-то вписывает в расчетную книжку меньше, чем использовал, то страдают все соседи: эту сумму распределяют между всеми.

Кряучунас считает, что таких хитрецов неправильно называть должниками:

"Если человек честно декларирует показания, но не платит, то за него соседям платить не придется".

По его словам, если кто-то из жителей наоборот заплатит больше, чем использовал, то тогда в счетах будет сумма со знаком минус. Минус появляется и тогда, когда неправильно декларировавший показания человек впишет верное количество кубов и заплатит за них.

Кряучунас заметил, что за таких хитрецов люди платили и прежде, только эта сумма была включена в плату за полотенцесушитель, а в отопительный сезон - в плату за отопление, а сейчас ее выделили отдельной строкой.

Что делать честным плательщикам - непонятно.

По словам Кряучунаса, работники компании несколько раз в год проверяют счетчики в квартирах и сверяют данные счетчиков с тем, что декларируют жители. Однако бывает и так, что работникам компании в квартиры попасть не удается.