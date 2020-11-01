В Сантаришкес коронавирусная инфекция была диагностирована у 47 врачей, а 56 врачей были изолированы из-за контакта с инфицированными.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что в больницах страны 495 пациентов проходят лечение от COVID-19, 46 из них - в реанимации.

За минувшие сутки, 31 октября, в Литве выявлено 895 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день в Литве подтверждено 15719 случаев заражения.