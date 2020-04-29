"Нам сообщили из Сантаришкской клиники, но причина смерти иная – не COVID-19, но этот человек болел коронавирусом", – сказала BNS директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.
По ее словам, у женщины 1930 г.р. были серьезные проблемы с кишечником.
Мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене сообщила о смерти от коронавируса в Ширвинтос.
"Беспокойное известие о 7-м случае смерти от COVID-19 в нашем районе, – писала в фейсбуке Пинскувене. – Только что сообщили о смерти пациента Ширвинтского приходского дома опеки. Он скончался в Сантаришкской клинике. Искренние соболезнования близким".
До сих пор сообщалось, что коронавирус унес жизни 45 человек.
Представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене сказала, что пациент Ширвинтского приходского дома опеки был перевезен в больницу, у него были нетипичные для COVID-19 симптомы, в больнице установили, что он болен коронавирусом. По предварительным данным, в учреждении с ним контактировали 35 работников, в доме опеки живут 50 человек
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