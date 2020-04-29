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В Вильнюсе, в Сантаришкской клинике 29 апреля скончалась пожилая женщина, которая болела коронавирусом, однако выяснилось, что причиной ее смерти был не вирус.
Parodė, kokiomis sąlygomis laukiama rezultatų dėl koronaviruso.
Parodė, kokiomis sąlygomis laukiama rezultatų dėl koronaviruso.
© Asmeninio albumo nuotr.

"Нам сообщили из Сантаришкской клиники, но причина смерти иная – не COVID-19, но этот человек болел коронавирусом", – сказала BNS директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

По ее словам, у женщины 1930 г.р. были серьезные проблемы с кишечником.

Мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене сообщила о смерти от коронавируса в Ширвинтос.

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"Беспокойное известие о 7-м случае смерти от COVID-19 в нашем районе, – писала в фейсбуке Пинскувене. – Только что сообщили о смерти пациента Ширвинтского приходского дома опеки. Он скончался в Сантаришкской клинике. Искренние соболезнования близким".

До сих пор сообщалось, что коронавирус унес жизни 45 человек.

Представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене сказала, что пациент Ширвинтского приходского дома опеки был перевезен в больницу, у него были нетипичные для COVID-19 симптомы, в больнице установили, что он болен коронавирусом. По предварительным данным, в учреждении с ним контактировали 35 работников, в доме опеки живут 50 человек

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