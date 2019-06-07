Профессор Витаутас Усонис подтвердил, что девочка не была привита от этой болезни, поскольку в силу возраста не входила в группу детей, которым прививку от менингококковой инфекции компенсируют.
"В рамках национальной программы с июля детям делают прививки от менингококковой инфекции, прививают детей, родившихся после 1 июля 2018 года. Эта девочка была старше и в программе не участвовала", – сказал Усонис.
По данным портала, девочка с семьей жила в Рокишкисе.
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