В Сантаришкской клинике 6 июня от менингококковой инфекции скончалась 2-летняя девочка, сообщает портал tv3.lt.
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Профессор Витаутас Усонис подтвердил, что девочка не была привита от этой болезни, поскольку в силу возраста не входила в группу детей, которым прививку от менингококковой инфекции компенсируют.

"В рамках национальной программы с июля детям делают прививки от менингококковой инфекции, прививают детей, родившихся после 1 июля 2018 года. Эта девочка была старше и в программе не участвовала", – сказал Усонис.

По данным портала, девочка с семьей жила в Рокишкисе.

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