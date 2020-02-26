В Сантаришкской клинике из-за угрозы коронавируса отменяют плановые операции

Сообщается, что одному пациенту, которому должны были сделать несложную операцию, получил уведомление о том, что операция откладывается.
Эту информацию журналистам подтвердили и врачи клиники. Портал Lrytas.lt сообщает, что врачи получили такие распоряжения по электронной почте. Врачам также рекомендовали не ездить на курсы повышения квалификации, а резидентам – ограничить перемещение из одного отделение в другое, а если это возможно, учиться дистанционно.
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