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Вильнюсскую Сантаришкскую больницу обязали отозвать плановые операции и ограничить количество посетителей из-за угрозы коронавируса, сообщил 26 февраля вечером портал lrytas.lt.
В Сантаришкской клинике из-за угрозы коронавируса отменяют плановые операции
© DELFI / Karolina Pansevič

Сообщается, что одному пациенту, которому должны были сделать несложную операцию, получил уведомление о том, что операция откладывается.

Эту информацию журналистам подтвердили и врачи клиники. Портал Lrytas.lt сообщает, что врачи получили такие распоряжения по электронной почте. Врачам также рекомендовали не ездить на курсы повышения квалификации, а резидентам – ограничить перемещение из одного отделение в другое, а если это возможно, учиться дистанционно.

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