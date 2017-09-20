"Сантаришкская детская консультационная поликлиника. У закрытого УЗИ кабинета мы ждем уже 1.15 ч. Перед нами еще одна семья с маленьким ребенком. И вот появляется врач... Больше ничего не буду писать, только скажу, что он был абсолютно пьян. Я звонила в полицию, но не ответили, что на такие вызовы они не реагируют. Пусть, я не знала. Нашли заведующую поликлиники Галину Микшто. Вместе с другими родителями мы попросили зафиксировать факт, что врач пьян. все закончилось тем, что мы написали претензию в специальную книгу. О том, что грозит врачу нам обещали сообщить письменно. Боюсь, что факт пьянства так никто и не зафиксировал, несмотря на обещание. Прибавлю лишь - обратите внимание на его должность!", - сказано в Facebook и прилагается видеозапись.
На видео зафиксирован врач и его удостоверение, на нем указано, что это старший детский хирург Андрюс Чекуолис.
"Администрация детской больницы нетерпимо относится к нарушениям дисциплины труда, но хочу заверить, что в данной ситуации пациенты не пострадали. Врач, который должен был делать УЗИ, был сразу же отстранен от работы, а обследование провел другой специалист", - сказала DELFI пресс-секретарь Детской больницы Йоланта Нормантене.
По ее слова, был составлен акт об отстранении врача от работы, врача на служебной машине доставили в Наркологический центр, где взяли кровь для проведения анализа.
"Пока ответа нет. Вчера, после отстранения, врач решил написать заявление об увольнении и с сегодняшнего дня он в Детской больнице не работает", - указала пресс-секретарь.
Советник министра здравоохранения Аурелиюса Вериги по связям с общественностью Лина Бушинскайте в фейсбуке заверила, что врач от работы был отстранен.
"Да, об этом надо сообщать публично. Вне всякого сомнения. Благодарим заботливых людей о том, что немедленно сообщили об этом.
Такого не должно быть – ни врач, ни какой-то другой работник, не может являться на работу пьяным. Этот случай – не исключение. Условия должны быть одинаковыми для всех", – указала она.
По слова Бушинскайте, сейчас ждут результатов анализа.
"По последним данным, руководство Сантаришкской клиники и Детской больницы уже приняло решение – заявление врача об увольнении принято. Мы сожалеем, что маленьким пациентам и их родителям пришлось увидеть такое. Хотелось бы, чтобы подобных историй не было! Очень жаль, что такое случается", – писала она.
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