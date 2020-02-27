В Сантаришкес водители оставляют машины на непредназначенных для этого местах, а многоэтажные стоянки пустуют

Платными стоянками управляет компания Santaros parkavimo paslaugos. Ее акционер ЗАО Latuna в 2017 году подписал концессионный договор с Минздравом Литвы – должен был оборудовать стоянку на 2250 мест и модернизировать стоянки на 500 мест, которые уже были. Договор подписан на 25 лет.

Представитель службы обслуживания Сантаришкской клиники Раса Григошайтене информировала Delfi, что все стоянки уже действуют. Однако мужчина, живущий недалеко от клиники сказал, что ситуация не улучшилась.

Раньше проблемой была именно нехватка мест для парковки.

"Согласно подсчетам, ежедневно автомобили в запрещенных местах оставляют 300-400 водителей, в месяц – около 10 000. Безответственное поведение водителей создает проблемы медицинскому транспорту – бывает сложно, а порой даже невозможно подъехать к больнице, образуются заторы, аварийные ситуации", – сказано в сообщении, распространенном в 2019 году.

Собеседник Delfi сказал, что пациенты постоянно оставляют свои автомобили у его дома.

"Вед так проще, – заметил он. – Есть даже неформальная стоянка на гравии. Там автомобили стоят неделями. Да, может это и нехорошо жаловаться, ведь сюда приезжают старики, очень больные люди, может, они просто-напросто не умеют пользоваться парковкой, может, даже не в деньгах проблема".

На сайте santarosparkavimas.lt, указано, что с 7 до 20 ч. плата составляет 0,70 евро в час, а с 20 до 7 ч. - 0,20 евро. Плата за сутки 6,80 евро.

Представитель Минздрава Неринга Герасимавичене сказала, что в будущем цены будут индексироваться. Цены утверждает Минздрав.

Другой порядок платы за стоянку разработан для работников клиники, тяжело больных людей и инвалидов. В этих случаях надо заполнить форму на сайте santarosparkavimas.lt и прислать документ, подтверждающий диагноз (в Литве в список тяжелых входят 35 болезней).

Каждый месяц выдают 150 недельных или месячных абонементов. Стоимость недельного абонемента – 6,80 евро, месячного – 20 евро. Кроме того, у клиники есть места для инвалидов. Стоянка на них бесплатная.

Директор компании Santaros parkavimo paslaugos Марюс Благнис сказал, что компания выполнила главные соглашения концессионного договора.

Всего по договору построены три многоэтажные стоянки.

Благнис сказал, что на территории работают почти 5400 человек, в клинику приезжают люди со всей Литвы.

"Из-за нарушений порядка парковки образовывались заторы на основной улице и на соседних улицах. Сейчас ситуация изменилась к лучшему", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в проект многоэтажных стоянок должны инвестировать 16 млн. евро. Григошайтене подтвердила, что ситуация значительно улучшилась, нарушений стало значительно меньше. Стало меньше водителей, которые избегают платы за стоянки.

"Бывает, что они создают проблемы местным жителям, иногда заставляют проезд во дворы частных домов, нарушают ПДД, не соблюдают знаки. Мы рады, что в целом водители становятся сознательнее", – сказала Григошайтене.