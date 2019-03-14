В самоуправлениях Литвы продолжается досрочное голосование 2-ого тура выборов мэров

В литовских самоуправлениях продолжается досрочное голосование второго тура выборов мэров.
© DELFI / Lukas Bartkus

Во втором туре, в который вышли по два кандидата, набравших больше всего голосов, мэров выберет 41 самоуправление. В 19-ти самоуправлениях мэры были избраны в первом туре.

Избиратели, которые в силу каких-то причин в день выборов - воскресенье не могут прийти на избирательные участки, вправе проголосовать досрочно.

Четверг - последний день такого голосования, оно проводится в зданиях всех самоуправлений с 8 до 20 часов.

Голосование в воскресенье начнется в 7 часов и завершится в 20 часов.

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