В самом теплом городе Литвы наступает зима

"местные жители постоянно делятся фотографиями ледяной скульптуры, которую формирует стихия, фотографии этой скамьи в Ниде - одни из самых популярных. Рядом с этой скамьей люди собираются и фотографируются", - уверяет жительница Ниды.
Такие созданные природой ледяные скульптуры – временное явление, поскольку они зависят от явлений природы, а их прогнозировать невозможно, как в прочем и поведение людей (нередко сосульки отбивают и люди).
Похоже, зима уже одной ногой шагнула в Нерингу, поскольку на побережье Куршского залива уже виднеются "островки льда", а это хорошая новость для любителей зимней рыбалки.
Появления льда в заливе ждут не только рыбаки, но и организаторы состязаний по ловле корюшки. Праздник намечен на 2-4 февраля, время еще есть, но организаторы боятся, что его, возможно, придется проводить в Нидском порту.
"Будет лед или нет, неважно, но лучшего рыбака все равно ждет приз: палатка Norfin. Регистрация участников - бесплатная", - сказал организатор состязаний "Нидская блесна 2018" Саулюс Нелюпшис.
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