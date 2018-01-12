В самом теплом городе Литвы наступает зима

В Неринге сейчас наверное теплее всего, однако это не помешало формированию ледяных скульптур. Уже не в первый раз в Ниде, на ул. Пурвинес скамья на набережной превращается в ледяную скульптуру.
Nida
© A. Mikalauskienė

"местные жители постоянно делятся фотографиями ледяной скульптуры, которую формирует стихия, фотографии этой скамьи в Ниде - одни из самых популярных. Рядом с этой скамьей люди собираются и фотографируются", - уверяет жительница Ниды.

Такие созданные природой ледяные скульптуры – временное явление, поскольку они зависят от явлений природы, а их прогнозировать невозможно, как в прочем и поведение людей (нередко сосульки отбивают и люди).

Похоже, зима уже одной ногой шагнула в Нерингу, поскольку на побережье Куршского залива уже виднеются "островки льда", а это хорошая новость для любителей зимней рыбалки.

Появления льда в заливе ждут не только рыбаки, но и организаторы состязаний по ловле корюшки. Праздник намечен на 2-4 февраля, время еще есть, но организаторы боятся, что его, возможно, придется проводить в Нидском порту.

"Будет лед или нет, неважно, но лучшего рыбака все равно ждет приз: палатка Norfin. Регистрация участников - бесплатная", - сказал организатор состязаний "Нидская блесна 2018" Саулюс Нелюпшис.

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