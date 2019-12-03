Днем в Литве установится сухая погода, ожидается переменная облачность. Ждет приятное начало зимы. Однако в первой половине дня прогнозируют гололед. Выглянет солнце, поэтому не стоит забывать об очках от солнца. После полудня будет от -2 до 2 градусов тепла, на взморье 5 градусов тепла.
В Вильнюсе, как и во всей восточной части страны, будет более облачная погода, а температура днем составит около 0. В Каунасе будет облачно с прояснениями, будет 1 градус тепла. В Клайпеде ожидается небольшая облачность, будет 4 градуса тепла.
Во вторник вечером, когда сядет солнце, будет 3-6 градусов мороза.
В среду ночью в Литву придет влажная погода, станет теплее. Усилится ветер и принесет осадки, в основном снег или мокрый снег, днем возможен небольшой дождь. Утром и днем прогнозируют туман. На востоке потеплее только к вечеру и будет только 1-3 градуса тепла, на западе уже после обеда будет 4-7 градусов тепла.
В четверг снова установится сухая погода, усилится западный ветер.
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