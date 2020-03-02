Мужчина, который заснял инцидент, информировал Delfi, что видео сделано в понедельник рано утром. Очевидец так прокомментировал увиденное: "Вот как бывает, если не успеваешь протрезветь после выходных. Все произошло в самолете, который должен был лететь по маршруту Вильнюс-Дортмунд. Пьяную женщину не впустили на борт".

На видео видно, что нетрезвая и агрессивная женщина без остановки оскорбляет членов экипажа.

"Весь самолет воняет вином на х**. Ты, п**ла, я из-за тебя не улетела, у меня к***a сегодня были дела! С**a, набью морду! Ж****a, ж****a, ты ж****a. Я подожду ментов, я тебе с утра морду размолочу!, – кричала женщина. – С****и ты на х**, что ты мне пытаешься доказать?".

Когда приехала полиция, женщина пыталась пройти в служебное помещение, но стюардесса взяла ее за руку и не пустила. Разъяренную женщину переняла полиция.

Delfi обратился за комментарием в авиакомпанию Wizzair, но пока комментария не получил.