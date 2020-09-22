В Румшишкес коронавирус диагностировали у учителя

"Это классы, в которых учитель работал, эти классы изолированы, 140 детей", – сказал директор гимназии Артурас Чепулис.

В школе учатся 500 детей. В изоляции находятся ученики 5-11 классов.

"Ситуация нормальная, все остальные учатся", – сказал директор.

7 классов учатся удаленно.

"Мы весной поднаторели, работаем в системе Moodle, это для нас не новость, для детей тоже, только сам факт немного шокировал. Паники нет, работаем", – сказал Чепулис.

Поскольку в общих помещениях на переменах все ходят в масках, других работников изолировать не пришлось.