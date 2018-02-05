Для официальной церемонии на площади Учебного полка состоится построение дислоцированных сейчас в Литве военнослужащих НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Хорватии и Франции, а также литовских военных. Состоится церемония смены командира боевой группы батальона.
Завершающего службу в Литве полковника-лейтенанта ВС Германии Торстена Генслера сменит полковник-лейтенант Вольф Ридигер Отто.
На торжественном мероприятии будут присутствовать президент Литвы Даля Грибаускайте, министры обороны и иностранных дел Раймундас Кароблис и Линас Линкявичюс, вице-премьер и министр обороны Хорватии Дамир Крстишевич, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд-Шоутен, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гётемюллер, государственный секретарь оборонного ведомства Германии Маркус Грубель, другие высокопоставленные представители Литвы и НАТО.
Первыми в боевую группу батальона передовых сил НАТО в Литву в январе прошлого года с военной техникой и вооружением прибыли военные Германии - страны, которая осуществляет командование натовским батальоном. Позже группу укрепили своими военнослужащими и военной техникой Бельгия, Хорватия, Люксембург, Нидерланды и Норвегия, а с начала этого года - и Франция.
Сейчас в Литве в натовском батальоне служит в общей сложности 1200 военных.
Размещение батальонов НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше - ответ Альянса на агрессивные действия России на Украине, а также на наращивание ею военного потенциала и демонстрацию военной мощи в регионе.
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