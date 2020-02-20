В России возглавившую эзотерическую группу "Орден пути" литовку подозревают в мошенничестве

С 2001 года женщина оказывала психологическую помощь в платной консультации, а в 2006-м появился "Орден". Помимо Гайвы, в руководстве организации еще шесть женщин, в том числе и её дочь, и всего один мужчина — сын Тихомировой, пишет "Фонтанка".

Кок говорится в публикации, они подбирали из тех, кто обращался в центр психологической помощи "Мастерская намерений", людей с высшим образованием, с ними общались, и в процессе психологических тренингов возникали, например, договоренности об установлении на человеке "купола защиты" за 20 тысяч евро. Если речь шла о бизнесе, то тут стоимость "купола" поднималась в 10 раз – до 300 тысяч евро.

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Еще до обысков издание 47news посвятило большой материал деятельности и практикам "Ордена", в котором рассказала о местах проведения тренингов и экзотических испытаниях для их участников.

По сведениям издания, один из них проходил на хуторе близ литовского города Молетай. Решившему встать на путь исправления предстояло пройти ряд испытаний. Карта тестов от психолога Гайвы оказалась довольно обширной.

47news так описывает обряды, которые, по мнению руководителей братства, позволяли перейти в "иную реальность" и постичь "истину":

"Например, суть процедуры "гроб" заключается в том, что испытуемому накладывают на лицо восковую маску, дабы не моргал, на тело надевают мешок, после чего запихивают в деревянный ящик.

Рундук погружают на дно двухметровой ямы. Удары лопатами по краям ящика должны имитировать стук заколачиваемых в крышку гроба гвоздей. Все это присыпается небольшим слоем землицы. После этого лежи и думай о жизни, часов так восемь.

Операция прощения "крест". Тут более-менее все понятно. Человеку нужно несколько часов провисеть на сколоченной перекладине. Дождь, солнцепек и литовские комары не должны смущать. Днем висящий на кресте прощает себя, а ночью других.

Попутно можно попробовать так называемые "инициации". На них можно увидеть архангелов, врата Господни или, например, своего испанского родственника из Средневековья".

В публикации также отмечалось, что на тренингах видели человека, похожего на бывшего депутата литовского сейма Эгидиуса Скарбалюса. Последний со своего профиля в Facebook комментировал фото Г. Тихомировой.

По предварительной информации, помимо стилизованного под старину оружия – стилетов, мечей – и литературы духовного содержания, в квартире у Тихомировой нашли большое количество ампул и таблеток. Некоторые наименования оказались неизвестны специалистам.

Обвинения в мошенничестве были выдвинуты во время рейдов и обысков во вторник. Вячеслав Степченко, пресс-секретарь штаба Министерства внутренних дел Санкт-Петербурга, заявил, что секта могла бы присвоить не менее 10 миллионов рублей (около 146 тыс. евро).

Сама Тихомирова во время следственных мероприятий пожаловалась на плохое самочувствие и в компании полиции была доставлена в Сестрорецкую больницу.