В Ильзенбергском поместье (Рокишкский район), привлекающем туристов, появились необычные грибы. В парке поместья выросли огромные белые грибы, которые в этом году исключили из Красной книги Литвы. Эти грибы могут достигать до метра в диаметре и 16 кг веса, хотя обычно достигают размеров арбуза.
Didieji kukurdvelkiai

Ученые называют этот гриб головач гигантский.

Биолог Регионального парка Каунасского водохранилища Миндаугас Кирстукас сказал, что в этом году количество редких грибов увеличилось во всей Литве. "Это не аномалия, им нравится такая погода - и влажность, и температура, и видно, какие-то другие условия", – сказал специалист.

По его словам, головач - обычный дикий гриб, но в лесах он практически не встречается – он предпочитает светлые места и тепло. чаще всего он растет на полях, особенно в тех местах, где жгли солому.

По словам Кирстукаса, головачи удивительны своими большими размерами. “

По его словам, это съедобный гриб, но пробовать его Кирстукасу не довелось, поскольку до января 2019 года он был внесен в Красную книгу. "Коллега ботаник сказал, что вкус у этого гриба интересный", – рассказал Кирстукас.

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