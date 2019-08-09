Ученые называют этот гриб головач гигантский.

Биолог Регионального парка Каунасского водохранилища Миндаугас Кирстукас сказал, что в этом году количество редких грибов увеличилось во всей Литве. "Это не аномалия, им нравится такая погода - и влажность, и температура, и видно, какие-то другие условия", – сказал специалист.

По его словам, головач - обычный дикий гриб, но в лесах он практически не встречается – он предпочитает светлые места и тепло. чаще всего он растет на полях, особенно в тех местах, где жгли солому.

По словам Кирстукаса, головачи удивительны своими большими размерами. “

По его словам, это съедобный гриб, но пробовать его Кирстукасу не довелось, поскольку до января 2019 года он был внесен в Красную книгу. "Коллега ботаник сказал, что вкус у этого гриба интересный", – рассказал Кирстукас.