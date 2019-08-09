Ученые называют этот гриб головач гигантский.
Биолог Регионального парка Каунасского водохранилища Миндаугас Кирстукас сказал, что в этом году количество редких грибов увеличилось во всей Литве. "Это не аномалия, им нравится такая погода - и влажность, и температура, и видно, какие-то другие условия", – сказал специалист.
По его словам, головач - обычный дикий гриб, но в лесах он практически не встречается – он предпочитает светлые места и тепло. чаще всего он растет на полях, особенно в тех местах, где жгли солому.
По словам Кирстукаса, головачи удивительны своими большими размерами. “
По его словам, это съедобный гриб, но пробовать его Кирстукасу не довелось, поскольку до января 2019 года он был внесен в Красную книгу. "Коллега ботаник сказал, что вкус у этого гриба интересный", – рассказал Кирстукас.
В литовской Паланге прошел сильный ливень (7)
Вчера в столице Литвы прошел сильный ливень, в пятницу...
Из-за сильных ливней без электричества остались тысячи людей (1)
8 августа пожарные-спасатели 25 раз ездили убирать...
В Рокишкском районе выросли огромные грибы: размером с арбуз (5)
В Ильзенбергском поместье (Рокишкский район),...
Поход за грибами еще никогда не был таким легким: мобильное приложение для распознавания грибов (6)
Лето в этом году началось рано, а дождливые первые дни...
На смену ливням придут неприятные явления: особых перемен в выходные не будет (3)
В пятницу циклон уйдет на северо-восток, а над Литвой...
TOP новостей
Финансовая сторона "золотой" должности: Брюссель предлагает не только высокую зарплату (2)
Базовая зарплата членов Европейской Комиссии...
На рынке недвижимости в Литве - рекордное количество предложений (27)
Рынок недвижимости в Литве предлагает рекордное...
На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда появится новый мост
В Каунасе появится новый мост через Нерис, который...
Члены комитета обратились в Департамент госбезопасности в связи с деятельностью Розовой (32)
Члены парламентского Комитета по нацбезопасности...
На смену ливням придут неприятные явления: особых перемен в выходные не будет (3)
В пятницу циклон уйдет на северо-восток, а над Литвой...