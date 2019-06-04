По словам главы Литовской организации по защите прав животных Бригиты Кимантайте, возможно содержавшееся в ужасных условиях животное сбежало, погибло или было убито.

В конце прошлого года членам организации удалось договориться с Зобовасом о том, что он передаст двоих медведей - Квину и Випаса в находящийся в Европе резерват, поскольку у него не было возможности обеспечить им достойный уход. Однако в марте, когда специалисты приехали к Зобовасу, чтобы сделать медведям прививки и проверить их состояние перед перевозкой, Зобовас отказался их отдавать.

Ветеринары, осмотрев животных, констатировали, что медведи нуждаются в помощи врачей. Вес у медведей был недостаточным, из-за постоянного сидения в небольшой клетке у медведей были плохо развиты мышцы. Животных кормили разными отходами, которые Зобовасу передает торговый центр.

Организация в марте обратилась в Департамент охраны окружающей среды и попросила предпринять меры для немедленной конфискации животных. Но и спустя три месяца решение не было принято, а за это время один из медведей пропал.

"Мы шокированы и разочарованы действиями государственной организации, которая отвечает за безопасность животных и общества. В марте мы официально сообщили, что животным грозит гибель, что диких животных содержат в плохих условиях, животные в любой момент могут убежать, а Зобовас не может обеспечить им должный уход.

Однако представители департамента до сих пор не смогли принять решение. Это позор такая недееспособность ведомства, неумение выполнить свои обязательства по отношению к животным и обществу", - сказала Кимантайте.

На протяжении этих трех месяцев Литовская организация по защите прав животных с международными партнерами была готова перенять обоих медведей и увезти их в резерват, где они получили бы необходимую помощь врачей и должный уход.

"Но ведомства не узрели в этой ситуации спешного характера, несмотря на то, что у Зобоваса уже погибли три медведя, включая Литу, которая в свое время убежала и нанесла тяжелые увечья женщине, ухаживавшей за животными", - сказала Кимантайте.

По ее сведениям, об исчезновении медведя департамент только информировал полицию, но больше ничего не предпринимал. "Никто не опросил жителей соседней деревни, полицию не просят проверить записи видеокамер у дороги, по которой Зобовас или другие лица могли увезти животное. Совпадение или нет, но на минувшей неделе, недалеко от Аникщяй, в 50 км от места, где держат медведей, охотники фотографировали ходившего по лесу медведя", - сказала Кимантайте.

Сейчас у Зобоваса остался один медведь - Випас, нуждающийся в помощи ветеринаров.