По словам главы Литовской организации по защите прав животных Бригиты Кимантайте, возможно содержавшееся в ужасных условиях животное сбежало, погибло или было убито.
В конце прошлого года членам организации удалось договориться с Зобовасом о том, что он передаст двоих медведей - Квину и Випаса в находящийся в Европе резерват, поскольку у него не было возможности обеспечить им достойный уход. Однако в марте, когда специалисты приехали к Зобовасу, чтобы сделать медведям прививки и проверить их состояние перед перевозкой, Зобовас отказался их отдавать.
Ветеринары, осмотрев животных, констатировали, что медведи нуждаются в помощи врачей. Вес у медведей был недостаточным, из-за постоянного сидения в небольшой клетке у медведей были плохо развиты мышцы. Животных кормили разными отходами, которые Зобовасу передает торговый центр.
Организация в марте обратилась в Департамент охраны окружающей среды и попросила предпринять меры для немедленной конфискации животных. Но и спустя три месяца решение не было принято, а за это время один из медведей пропал.
"Мы шокированы и разочарованы действиями государственной организации, которая отвечает за безопасность животных и общества. В марте мы официально сообщили, что животным грозит гибель, что диких животных содержат в плохих условиях, животные в любой момент могут убежать, а Зобовас не может обеспечить им должный уход.
Однако представители департамента до сих пор не смогли принять решение. Это позор такая недееспособность ведомства, неумение выполнить свои обязательства по отношению к животным и обществу", - сказала Кимантайте.
На протяжении этих трех месяцев Литовская организация по защите прав животных с международными партнерами была готова перенять обоих медведей и увезти их в резерват, где они получили бы необходимую помощь врачей и должный уход.
"Но ведомства не узрели в этой ситуации спешного характера, несмотря на то, что у Зобоваса уже погибли три медведя, включая Литу, которая в свое время убежала и нанесла тяжелые увечья женщине, ухаживавшей за животными", - сказала Кимантайте.
По ее сведениям, об исчезновении медведя департамент только информировал полицию, но больше ничего не предпринимал. "Никто не опросил жителей соседней деревни, полицию не просят проверить записи видеокамер у дороги, по которой Зобовас или другие лица могли увезти животное. Совпадение или нет, но на минувшей неделе, недалеко от Аникщяй, в 50 км от места, где держат медведей, охотники фотографировали ходившего по лесу медведя", - сказала Кимантайте.
Сейчас у Зобоваса остался один медведь - Випас, нуждающийся в помощи ветеринаров.
В Рокишкском районе из цирка Зобоваса пропал медведь (1)
Владелец "Медвежьего цирка Ажуолинаса" Николаюс...
Волки совсем обнаглели – режут овец даже днем
3 июня поступили два сообщения о том, что в Рокишкском...
Рабочее место Науседы в президентском дворце: скромный кабинет с портретом Грибаускайте (7)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа с...
Комиссар полиции: с определенной точки зрения совершившие преступление подростки - тоже жертвы (12)
Уровень преступности среди несовершеннолетних в Литве...
В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом (23)
До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...
TOP новостей
Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром (2)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется,...
Глава ДГБ: разведка не зафиксировала вмешательства РФ в выборы президента Литвы (5)
Глава Департамента госбезопасности ( ДГБ ) Литвы...
В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом (23)
До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...
Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать (2)
В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по...
Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое (193)
Несмотря на различные определения происходящих на...