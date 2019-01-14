Директор бассейна Виталиюс Йоцис сказал, что руководство прислушалось к пожеланиям людей. "Мы стараемся прислушиваться к мнению каждого посетителя, учитываем его и конечно, стараемся эти пожелания воплощать в жизнь", - сказал он.
Несмотря на то, что сейчас посетителей в бассейне достаточно, а основной поток приходит с 17 ч., директор надеется, что жители воспользуются возможностью прийти в бассейн и перед работой. "С 7 ч. бассейн будет открыт по вторникам и четвергам в январе, поэтому все будет зависеть только от посетителей: если их не будет, то с февраля бассейн будет работать в обычном режиме - с 8 ч.", – сказал Йоцис.
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