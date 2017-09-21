По заказу информационного агентства ELTA компания Baltijos tyrimai 29 августа - 9 сентября провела опрос общественного мнения, который показал, что, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то за Союз отечества-Христианских демократов Литвы проголосовали бы 13% респондентов.
За Литовский союз крестьян и зеленых голосовали бы 12% участников опроса, а за социал-демократов - 10% избирателей.
Еще у двух партий есть необходимая для попадания в парламент 5% поддержка - это Движение либералов - 9% и "Порядок и справедливость" - 7%. Далее идут следующие партии: Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей - 4%, Партия труда - 4%, Литовская партия центра - 3%, Литовский союз свободы /либералы - 2%.
Больше трети респондентов (36%) указали, что не будут участвовать в выборах или не решили за кого хотят голосовать.
За последний месяц на 2% меньше респондентов планируют голосовать за "крестьян", зато рейтинг Движения либералов увеличился на те же 2%. Рейтинги других партий не изменились или изменились, но незначительно.
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