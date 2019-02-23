"Это явные лидеры. Рейтинги других партий даже снижаются", – сказал BNS глава компании Vilmorus Владас Гайдис.

Опрос показал, что за Союз отечества – Христианских демократов Литвы в феврале голосовали бы 18,9% респондентов (в январе 14,6%).

За Литовский союз крестьян и зеленых в феврале планировали голосовать 16,6% участников опроса (в январе 15,7%).

У других партий рейтинги гораздо ниже.

За социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса планировали голосовать 4,9% (6%), за Партию труда - 4,8% (5,2%), за "Порядок и справедливость" - 4,3% (5,3%).

Движение либералов намеревались поддержать 3,5% (2,8%) респондентов, Партию центра – 2,4% (2,8%), социал-трудовиков Гедиминаса Киркиласа – 2,2% (2,6%), Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей – 2,1% (2,2%).

26,4% участников опроса указали, что не знают за кого голосовать, еще 9,7% сказали, что не будут голосовать, 3,1% не ответили на вопрос.

Директор Vilmorus Владас Гайдис сказал, что это признак того, что за исключением консерваторов и "крестьян" другие партии "переживают и организационный и идеологический кризис".

"Будут выборы, видно, сама жизнь отсеет часть партий", – сказал он.