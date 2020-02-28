Например, Расейнский центр здравоохранения первичного звена Raseinių ищет семейного врача. В объявлении указана зарплата – от 1260 евро, она зависит от количества пациентов. Как дополнительный социальный пакет предлагают погасить расходы на дорогу.

Больше всего в специалистов хочет инвестировать Науёи Акмяне. Местный центр здравоохранения первичного звена ищет семейного врача, которому предлагает зарплату в размере 1800 евро. Если врач согласится больше работать и взять часть нагрузки педиатра, то зарплата соответственно увеличится.

Семейному врачу предоставят возможность пользоваться служебным транспортом. Кроме того, ему выплатят 15 000 евро на обоснование в регионе, компенсируют расходы на дорогу и компенсируют расходы на обучение в резидентуре, уплаченные до 1 января 2014 г.

Йонавская больница ищет терапевта, ему обещают зарплату в размере от 1663 евро. Дополнительный пакет - "можно обсудить вопрос жилья". Эта больница также ищет заведующего отделением скорой помощи. Зарплата 1534-1875 евро, также указано, что может решаться вопрос жилья.

Кроме того, больница ищет врача радиолога для описания рентгенов и врача, который может делать УЗИ, зарплата - 2935 евро.

Таурагская больница ищет 10 специалистов – 5 для работы в стационаре, 5 – для работы в консультационной поликлинике. Зарплата не указана, но сказано, что жилье будет предоставлено.

Поликлиника Таурагского района ищет педиатра, ему предлагают зарплату от 1800 евро, компенсацию расходов на жилье; семейному врачу предлагают зарплату 2436 евро.

Куршенская больница ищет терапевта, ему предлагают зарплату от 3400 евро, кроме того, предлагают обеспечить жилье, компенсировать расходы на дорогу, если в этом будет необходимость.

Пакруойская больница указала, что если новым работникам потребуется жилье, этот вопрос будет решаться на месте.

Представитель Минздрава Раймонда Янонене информировала Delfi, что министерство видит проблему со специалистами в регионах.

"Каждый год в Литве учебу оканчивают 350–380 врачей и 560 медсестер. По данным отчета ОЭСР Health at glance 2019, Литва готовит большое количество врачей и медсестер, поскольку в 2017 г. на 1000 жителей приходилось 4,6 врачей и 7,7 медсестер, а по средним данным ОЭСР в 36 странах - на 1000 жителей приходится 3,5 врачей и 8,8 медсестер. Несмотря на то, что общее количество врачей в Литве большое, их распределение в стране неравномерное, а в силу демографических изменений ощущается рост потребности во врачах отдельных специальностей", – сказано в комментарии Минздрава.

По словам Янонене, именно по этой причине министерство активно участвует в процессе подготовки планов и согласовывает с Министерством науки, образования и спорта количество выпускников медицинских вузов.

Минздрав пытается привлечь в систему молодых специалистов.

"За обучение участников проекта платят из средств ЕС (80%) и муниципалитетов (20%), однако после окончания проекта участники должны отработать в выбранном учреждении не меньше двух лет", – сказано в ответе Минздрава.

Министерство призывает и сами больницы привлекать специалистов, предоставлять им даже возможности проведения досуга.

"Важно, чтобы больницы работали с муниципалитетами и предлагали не только оплату учебы, но и другие бонусы, например, жилье, предоставление рабочего места членам семьи, досуг. Это побудило бы специалистов ехать в районы", – сказала Янонене.

Районные больницы делают базами для резидентов, что также способствует привлечению молодых специалистов.

В 2019 г. был проведен опрос в муниципалитетах, чтобы выяснить, что привлекает молодых специалистов в районы.

В ответах доминировали такие аргументы: материальная база (новое оборудование и ИТ, необходимые средства для труда), уютное рабочее место, приятное окружение, удобство на рабочем месте.

Были указаны и человеческие факторы: хороший микроклимат, гибкий график, позитивное отношение к работникам.

Как финансовый фактор указывали не только соответствующую работе оплату, но и всевозможные компенсации: горючего, транспорта, повышения квалификации; финансирование обучения в резидентуре.