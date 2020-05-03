В реабилитационном центре Pušyno kelias - еще 5 случаев коронавируса

Вчера, согласно списку сотрудников реабилитационного центра и пациентов, которые контактировали с пациентом, составленным специалистами Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), были взяты пробы у 74 человек, 5 из которых оказались зараженными коронавирусом. В настоящее время в изоляции также находятся 15 работников, которые контактировали с первым заболевшим человеком, но при эпидемиологической диагностике также может быть выявлено больше врачей, которым потребуется изоляция.

Сегодня специалисты НЦОЗ продолжают эпидемиологическую диагностику и оценивают текущую ситуацию, поэтому вскоре они предоставят администрации РВУБ обязательные инструкции и рекомендации о том, как обеспечить безопасность пациентов и контролировать распространение вируса.

Напоминаем, что ранее у одного пациента Pušynas kelias была подтверждена коронавирусная инфекция. Пациент среднего возраста лечился в РВУБ с начала апреля из-за сложной травмы, перенес операцию, и в конце апреля был переведен в реабилитационный центр Pušynas kelias. После того, как у пациент поднялась температура, он прошел тест на коронавирус, который подтвердил инфекцию, и в настоящее время пациент проходит курс лечения в клинике Сантарос, в Центре инфекционных заболеваний.