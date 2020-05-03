aA
Сегодня 5 новых случаев коронавирусной инфекции были подтверждены в подразделении Республиканской Вильнюсской университетской больницы (РВУБ), в реабилитационном центре Pušyno kelias. По предварительным данным, все зараженные лица являются пациентами.
В реабилитационном центре Pušyno kelias - еще 5 случаев коронавируса
© DELFI / Josvydas Elinskas

Вчера, согласно списку сотрудников реабилитационного центра и пациентов, которые контактировали с пациентом, составленным специалистами Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), были взяты пробы у 74 человек, 5 из которых оказались зараженными коронавирусом. В настоящее время в изоляции также находятся 15 работников, которые контактировали с первым заболевшим человеком, но при эпидемиологической диагностике также может быть выявлено больше врачей, которым потребуется изоляция.

Статьи по теме:
Пандемию можно было предвидеть, но мир это игнорировал: когда все должно вернуться на свои места  (204)
В Литве подтверждены 4 новых случая коронавируса - минимум с середины марта  (109)

Сегодня специалисты НЦОЗ продолжают эпидемиологическую диагностику и оценивают текущую ситуацию, поэтому вскоре они предоставят администрации РВУБ обязательные инструкции и рекомендации о том, как обеспечить безопасность пациентов и контролировать распространение вируса.

Напоминаем, что ранее у одного пациента Pušynas kelias была подтверждена коронавирусная инфекция. Пациент среднего возраста лечился в РВУБ с начала апреля из-за сложной травмы, перенес операцию, и в конце апреля был переведен в реабилитационный центр Pušynas kelias. После того, как у пациент поднялась температура, он прошел тест на коронавирус, который подтвердил инфекцию, и в настоящее время пациент проходит курс лечения в клинике Сантарос, в Центре инфекционных заболеваний.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Klaipėdos Hospisas бушует коронавирус: есть вероятность, что инфицированы все зафиксирована еще одна смерть, всего в стране - 35 жертв (40)

В воскресенье было созвано заседание комиссии по...

TOP новостей

Vytautas Usonis

Пандемию можно было предвидеть, но мир это игнорировал: когда все должно вернуться на свои места (204)

Коронавирус, который понемногу начал упоминаться в СМИ...

Оставшийся без выплат тренер: ни копейки не заработал, но все же не сумел соответствовать требованиям (3)

Мужчина, владеющий спортивным клубом, обратился в...

Организатор свадеб: конверты станут тоньше, концепция праздника изменится (8)

Для тех, кто планировал жениться в это время, объявление...

Эксперт по недвижимости: перед лицом кризиса выбирают другое жилье (1)

В настоящее время рынок недвижимости во всем мире...

Коронавирус в Литве: важнейшие новости выходных

BNS представил обзор важнейших новостей выходных,...

|Maža didelių žinių kaina