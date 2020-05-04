В реабилитационном центре Pušyno kelias – 8 случаев коронавируса

"После того как коронавирус диагностировали у одного человека, провели исследование и выявили остальные случаи. Двое - работники, остальные - пациенты", – сказала Лингене.

По ее словам, проверили около 70 человек.

"В центре находятся 34 пациента, их проверили, проверили и большую часть персонала", – сказала Лингене. Больных пациентов перевели в отдельный корпус, а работники - около 40 человек - находятся дома в самоизоляции.

"По нашим данным, все новые случаи бессимптомные", – сказала она.

"Всех работников, которые работали с 19 апреля, отстранили от работы и отправили в самоизоляцию, чтобы мы могли проверить, был ли у них контакт. Если был, надо установить его характер – степень риска", – сказала Лингене.

В реабилитационном центре сейчас работают врачи Вильнюсской республиканской больницы.

О первом случае заболевания в этом реабилитационном центре Минздрав сообщил 2 мая.

По словам Лингене, пока неизвестно, как коронавирус проник в центр.

"Это самая большая загадка, мы ее решаем. Мы предполагаем – что занес работник, но пока эту гипотезу проверяем", – заметила представитель НЦОЗ.

С этим человеком контактировали 15 человек, они находятся в самоизоляции, за их здоровьем ведется наблюдение.