Между тем, заместитель Генпрокурора Жидрунас Радишаускас сказал, что подозреваемых уже десять, их количество может расти.

"Как уже вчера (в среду – BNS ) сообщалось, количество подозреваемых может составить до 16 лиц, если говорить о физических лицах, в этом расследовании может фигурировать и ответственность юридических лиц", - сказал в четверг журналистам Ж. Радишаускас.

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Как говорится в сообщении ССР, есть подозрения в том, что они могли участвовать в механизме незаконного требования, распределения и использования помощи.

Среди подозреваемых директор клиник Сантарос Кястутис Струпас и еще три работника больницы.

В четверг подозреваемый в злоупотреблениях в деле о коррупции гендиректор Вильнюсской университетской клинической больницы Сантарос Кястутис Струпас отстранен от должности, ему предъявлены подозрения в злоупотреблениях. Во взяточничестве также подозревается директор Центра информатики и развития больницы Ромуальдас Кизлайтис, руководитель проектов отдела информационных технологий Центра информатики и развития М. Г., а также менеджер этого центра И. Л.

Подозрения в подкупе предъявлены и представителям четырех частных компаний.

В среду прокуроры сообщили, что проводят расследование относительно вероятных злоупотреблений и крупномасштабного взяточничества при организации конкурсных закупок в клинике. Служба спецрасследований также в среду сообщила, что расследует вероятный механизм взяточничества, когда за победу на конкурсных закупках у предприятий требовали незаконное финансовое вознаграждение, замаскированное под финансовую помощь.

В среду же должностные лица побывали в принадлежащей группе решений информационных технологий (ИТ) норвежского капитала Atea Baltic компании Atea. В начале ноября прошлого года клиники Сантарос подписали договор о компьютерах с программным обеспечением на сумму 502,5 тыс. евро с компанией Atea . В конце июля 2017 клиника заключила договор о покупке и внедрении файрвола (межсетевого экрана) стоимостью почти 150 тыс. евро с компаниями Atea и Fortevento .

У правоохраны есть подозрения в том, что представители клиник требовали от компаний незаконное финансовое вознаграждение за выигранные публичные закупки, стоимость которых только в 2017 году составила почти 2 млн евро.