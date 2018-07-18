По словам адвоката Гинтараса Черняускаса, создается впечатление, что прокуратура тянет время, а не расследует дело.

"На представленные заявки прокурор отвечал нам письменно, так мы не могли подавать жалобы. Мы обжаловали действия прокурора Генпрокуратуре Литвы и попросили, чтобы расследование переняла Генпрокуратура. Но она такого желания не изъявила. Однако прокурору указали давать такие ответы, чтобы оставалась возможность их обжалования. Создается впечатление, что расследование затягивается", – сказал DELFI Черняускас.

Адвокат заметил, что лед немного тронулся только после жалобы в Генпрокуратуру.

По словам адвоката, ему кажется странным то, что расследование превращается в работу суда, а не прокуратуры.

"Прокурор должен собрать доказательства и передать в суд, где у обвиняемых есть возможность защищаться. Доказательств достаточно, новые, спустя столько времени, не соберешь. Я еще понял бы, если бы прокурор поменял тактику, что-то делал, но ничего подобного нет", - сказал Черняускас.

Он заметил, что ему кажется странным, что больше подозреваемых в деле не стало и обвинения остались прежними. Пиникаса обвиняют в доведении до самоубийства и распространении наркотических веществ. Однако представленные доказательства о торговле людьми, по словам адвоката, никого не интересуют.

Черняускас сказал, что он все же будет добиваться, чтобы Генпрокуратура еще раз рассмотрела просьбу о перенятии дела. Кроме того, по его мнению, если этого не сделают, то не стоит затягивать процесс, это никому невыгодно, дело должны передать в суд

DELFI напоминает, что девушка погибла 20 ноября, о несчастье сообщили в 19.30 ч. Пиникас сначала был свидетелем. Он утверждал, что девушка по своей воле поехала с ним из Вильнюса в Клайпеду. Однако позже он стал подозреваемым в доведении до самоубийства, oа дальнейшие допросы позволили также обвинить его в распространении наркотиков.

В день гибели девушки на балконе был не только Пиникас, но и еще один мужчина. Ему прокуратура никаких обвинений не предъявила.

Подруги девушки после несчастья рассказали, что Пиникас еще в Вильнюсе после презентации коллекции Юозаса Статкявичюса ходил за Довиле и поехал к ней домой, где проходила вечеринка после показа. Одна из подруг уверяла, что Довиле находилась под воздействием наркотических препаратов, когда уехала в Клайпеду – она за свои действия не отвечала, была апатичной, вела себя странно.

Близкие Довиле после трагедии сказали DELFI, что они хотят узнать правду не только ради себя. Эта трагедия вскрывает ту часть шоу-бизнеса, о которой не говорят вслух.

Адвокат убежден, что собранных доказательств достаточно для того, чтобы предъявить Пиникасу обвинения в изнасиловании, поскольку Довиле находилась в состоянии наркотического опьянения, убийстве, торговле людьми и оказании влияния на свидетеля.

Сам Пиникас в интервью DELFI представил свою версию событий и вину отрицал.