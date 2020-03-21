По его словам, в Расейнском районе подтвержден один случай заболевания. Он заметил, что у человека не было контактов.
"По данным на сегодняшний день, подтвержден один случай - первый случай COVID-19. У приехавшего человека не было никаких контактов с окружающими. Все было сделано очень быстро, своевременно и ответственно", - информировал мэр. Кроме того, он призвал всех соблюдать меры предосторожности.
"Пользуясь случаем, еще раз прошу всех обратить внимание на все рекомендации и требования. Надо совсем немного - выполнять требования. Не рискуйте здоровьем и жизнью своих близких. Соблюдайте указания специалистов", - писал Баутронис.
Напомним, что 20 марта в Литве установили 21 случай коронавируса, общее число подтвержденных случаев в стране - 69.
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