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Коронавирус распространяется по территории Литвы. В субботу этот вирус был подтвержден в Расейняй. Мэр Расейнского района Андрюс Баутронис на фейсбуке сообщил: "События последних дней, связанные с распространением коронавируса, не обошли и наш район. Литва подсчитывает жертвы COVID-19, а Расейнский район фиксирует статистику заболевания. Отныне наш район попадает в число территорий, на которых зафиксированы случаи заболевания".
Koronavirusas
Koronavirusas
© Shutterstock

По его словам, в Расейнском районе подтвержден один случай заболевания. Он заметил, что у человека не было контактов.

"По данным на сегодняшний день, подтвержден один случай - первый случай COVID-19. У приехавшего человека не было никаких контактов с окружающими. Все было сделано очень быстро, своевременно и ответственно", - информировал мэр. Кроме того, он призвал всех соблюдать меры предосторожности.

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"Пользуясь случаем, еще раз прошу всех обратить внимание на все рекомендации и требования. Надо совсем немного - выполнять требования. Не рискуйте здоровьем и жизнью своих близких. Соблюдайте указания специалистов", - писал Баутронис.

Напомним, что 20 марта в Литве установили 21 случай коронавируса, общее число подтвержденных случаев в стране - 69.

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