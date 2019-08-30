В Расейняй открывают новый необычный фонтан

Новый фонтан-река устроен с помощью интерактивных проекций на воде. В темное время года фонтан украсят инсталляции, символизирующие времена года.

По словам создателя фонтана, главы ЗАО Poolservice.LT Мантвидаса Шакалиса, главный акцент фонтана – шесть видеопроекторов.

"В воде речушки можно увидеть красочные картины и явления природы. Там будут сменяться времена года, отражаться небесные тела, будут плавать рыбы и ползать насекомые", - обещал Шакалис.