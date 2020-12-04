Следы медведя в полях обнаружили охотники клуба Pagojukаs на прошлой неделе.

"Следы заметил фермер Илгижяй, охотник Гинтаутас Раманаускас, а поскольку у него не было ни телефона, ни фотоаппарата, пригласил других охотников из клуба", – сказал другой охотник Гедиминас Жюкас.

По словам охотников, раньше медведи в Расейнский район не приходили. Они предполагают, что зверь пришел из Латвии, со стороны Шяуляй.

"Остается только порадоваться тому, что в Расейнский район не только волки, но и медведи уже заглядывают. Ведь это сенсация! Насколько я знаю, прежде их здесь не бывало. Судя по следам, там ходил 3-4-летний медведь, ведь медведи растут медленно", – сказал охотник.

За последние 3-4 десятилетия следы медведей в Литве наблюдали в Биржайском, Утенском, Паневежском, Укмергском, Игналинском, Алитусском, Швенченском, Варенском, Виьнюсском и Юрбаркском районах.