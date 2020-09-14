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В Расейнском комиссариате полиции разгорается очаг коронавируса, все работники комиссариата сейчас работают удаленно.
В Расейнском комиссариате полиции - очаг коронавируса, полицейские работают удаленно
© A.Stackevič nuotr.

"Комиссариат закрыт, все работают удаленно", – сказала представитель Полиции Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене.

В комиссариате работают 66 человек, у 13-ти, по ее сведениям, диагностировали коронавирус.

"На прошлой неделе болели всего несколько человек, но многие были в изоляции. После тестирования появилось больше случаев", – сказала Смагрюнене.

По ее словам, в выходные по вызовам ездили коллеги из Радвилишкиса, а расейнские полицейские занимаются работой, которую можно выполнять удаленно.

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"Посмотрим, как все будет организовано – может, все по очереди будут помогать Расейняй. В минувшие выходные помогал Радвилишкис", – сказала Смагрюнене.

В Литве коронавирус установлен у 3386, 1215 еще болеют, а 2071 – выздоровел.

За минувшие сутки установлен 51 случай.

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