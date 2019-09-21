В течение трех дней запланировано более 300 мероприятий по ознакомлению с объектами культурного наследия Литвы.

Тема этого года – "Культурное наследие: узнавай и развлекайся". Организаторы приглашают познавательно развлекаться во время экскурсий, ознакомительных прогулов или соревнований по ориентационному бегу. Особенно активно граждан приглашают посетить обычно закрытые для широкой публики объекты культурного наследия.

По этому случаю в Вильнюсе будет открыт Парк Сапег, находящийся рядом католический храм Господа Иисуса, Лукишская тюрьма, Ботанический сад Вильнюсского университета. Мастерские Национальной библиотеки им. М. Мажвидаса откроют тайны консервации и реставрации документов.

Мероприятия Дней культурного наследия состоятся не только в крупных городах, но и в более мелких населенных пунктах.

В 54 самоуправлениях Литвы будут открыты замки, храмы, усадьбы, музеи и прочие объекты культурного наследия, будут организованы экскурсии и викторины.