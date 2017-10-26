GRYNAS.lt представляет видеорепортаж из Биржайского регионального парка. Это парк геологического наследия. Только там можно увидеть тысячи карстовых провалов, впадин, небольших озер.
Biržų regioninis parkas
© Stopkadras

Ежегодно здесь наблюдаются все новые провалы грунта. В этой части Литвы есть таинственные озера Киркилай и Драсейкяй, воды которых окрашиваются в красный цвет. это уникальное и редкое явление. В видеорепортаже можно узнать, что можно увидеть в этой части Литвы.

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