Ежегодно здесь наблюдаются все новые провалы грунта. В этой части Литвы есть таинственные озера Киркилай и Драсейкяй, воды которых окрашиваются в красный цвет. это уникальное и редкое явление. В видеорепортаже можно узнать, что можно увидеть в этой части Литвы.