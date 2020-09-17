В Радвилишкской больнице установлено еще 23 случая коронавируса

По нынешним данным, коронавирус диагностирован у 23-х пациентов паллиативного отделения и у 8 работников, двое из которых работают в приемном отделении.
Изолированы все пациенты паллиативного отделения, а также 37 работников этого отделения и приемного отделения.
Со вчерашнего дня в больнице работают специалисты НЦОЗ. Сейчас исследуют контакты 23 случаев.
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