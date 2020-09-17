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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что только что поступила информация о еще 23 случаях коронавируса в Радвилишкской больнице. Всего в этой больнице зафиксирован 32 случай заболевания.
В Радвилишкской больнице установлено еще 23 случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

По нынешним данным, коронавирус диагностирован у 23-х пациентов паллиативного отделения и у 8 работников, двое из которых работают в приемном отделении.

Изолированы все пациенты паллиативного отделения, а также 37 работников этого отделения и приемного отделения.

Со вчерашнего дня в больнице работают специалисты НЦОЗ. Сейчас исследуют контакты 23 случаев.

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