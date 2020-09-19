НЦОЗ предложил администрации муниципалитета срочно провести заседание комиссии по чрезвычайным происшествиям.

Комиссии предлагается организовать тестирование, в первую очередь проверить работников учреждений здравоохранения и учреждений системы образования, полицейских, продавцов, провизоров. Кроме того, предлагают временно перейти на удаленное преподавание во всех школах Радвилишкиса. Бизнесу предложить возможность удаленной работы, если это возможно.

Сейчас свои распоряжения для Радвилишкиса готовит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Специалисты НЦОЗ указали, что Радвилишкская больница сама не справляется с ситуацией, поэтому есть опасения, что инфекция будет распространяться и за ее пределами. Поскольку специалисты НЦОЗ установили в больнице нарушения, которые могли послужить причиной распространения болезни, было решено остановить прием новых пациентов во все отделения медучреждения.

Специалист НЦОЗ Юстина Петравичене сказала, что количество больных в этом очаге увеличится. Она уточнила, что из 38 известных случаев болезни - 28 пациенты и 10 - персонал.

Мэр Радвилишкиса Антанас Чепонис сказал, что в городе планируют открыть мобильный пункт проверки на COVID-19, решается вопрос удаленной работы некоторых образовательных учреждений.

Мэр считает, что все школы на удаленку переводить не стоит

"Удаленное преподавание мы предлагаем ввести там, где были случаи контакта, те, что удалены от города, трогать не будем, никакой паники нет, я не допущу паники, это нормальная ситуация. Нет необходимости сегодня закрывать город на карантин", – сказал мэр BNS.