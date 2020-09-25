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В Радвилишкисе в четверг начато расследование по факту несоблюдения изоляции мужчиной, который болен коронавирусом (COVID-19).
Полиция Шяуляйского округа отмечает, что житель (1995 г.р.) ул. А.Повиляус был информирован, что у него диагностирован коронавирус. Однако молодой человек не соблюдал требования самоизоляции.
Начато расследование в связи с нарушениями правил борьбы с эпидемией и инфекционными заболеваниями.
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