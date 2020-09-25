Полиция Шяуляйского округа отмечает, что житель (1995 г.р.) ул. А.Повиляус был информирован, что у него диагностирован коронавирус. Однако молодой человек не соблюдал требования самоизоляции.

Начато расследование в связи с нарушениями правил борьбы с эпидемией и инфекционными заболеваниями.