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В Радвилишкисе в четверг начато расследование по факту несоблюдения изоляции мужчиной, который болен коронавирусом (COVID-19).
Santariškės Clinics
Santariškės Clinics
© DELFI / Kiril Čachovskij

Полиция Шяуляйского округа отмечает, что житель (1995 г.р.) ул. А.Повиляус был информирован, что у него диагностирован коронавирус. Однако молодой человек не соблюдал требования самоизоляции.

Начато расследование в связи с нарушениями правил борьбы с эпидемией и инфекционными заболеваниями.

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