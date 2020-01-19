Это вторая такая церемония на этом водоеме. Ночные купания проводились также в Вильнюсе, Каунасе, Алитусе и других городах Литвы. Организаторы выбрали эту ночь потому, что, согласно верованиям, в ночь на 19 января с 24.00 до 2.00 ч. вода приобретает уникальные качества. Согласно поверьям, подобные метаморфозы с водой происходят также 15 февраля и 24 июня.
В том году любителям зимнего купания не нужно было даже рубить прорубь.
После высказывания Науседы о Диком Западе в экономике предлагают повышать налоги
Высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о том,...
В Радвилишкисе после полуночи сто человек окунулись в ледяную воду
Магическая ночь привлекла энтузиастов купания в...
С января повышенные пенсии в Литве получили не все (1)
Фонд социальной защиты и труда (" Содра ") начал...
По мере роста иммиграции увеличилось число людей, которых не впускают в Литву
В прошлом году увеличилось количество людей, которых не...
В Литве для желающих развестись - новые требования и расходы (19)
С Нового года в Литве вступил в силу закон об...
TOP новостей
После высказывания Науседы о Диком Западе в экономике Литвы предлагают повышать налоги
Высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о том,...
Квартира за 30 000 евро в Вильнюсе: какие есть варианты (22)
Один из основных факторов, ограничивающих во время...
В Литве для желающих развестись - новые требования и расходы (19)
С Нового года в Литве вступил в силу закон об...
С января повышенные пенсии в Литве получили не все (1)
Фонд социальной защиты и труда (" Содра ") начал...
В Радвилишкисе после полуночи сто человек окунулись в ледяную воду
Магическая ночь привлекла энтузиастов купания в...