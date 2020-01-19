В Радвилишкисе после полуночи сто человек окунулись в ледяную воду

Магическая ночь привлекла энтузиастов купания в ледяной воде у водоема Эйбаришкес в Радвилишкисе. В ночь на 19 января в водоеме искупались больше 100 человек. После небольшой разминки, когда часы били 12 ночи, собравшиеся искупались в водоеме.

Это вторая такая церемония на этом водоеме. Ночные купания проводились также в Вильнюсе, Каунасе, Алитусе и других городах Литвы. Организаторы выбрали эту ночь потому, что, согласно верованиям, в ночь на 19 января с 24.00 до 2.00 ч. вода приобретает уникальные качества. Согласно поверьям, подобные метаморфозы с водой происходят также 15 февраля и 24 июня.

В том году любителям зимнего купания не нужно было даже рубить прорубь.

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