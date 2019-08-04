В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.
Пользователи из целого ряда стран жалуются на то, что столкнулись с проблемами в работе приложения. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 05:00 мск воскресенья, 4 августа, из США, Бразилии, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Японии и других стран. В России большинство отчетов приходят из Москвы.
Наиболее частые проблемы в России — отсутствие возможности войти в приложение (49%), отсутствие возможности загрузить ленту новостей (46%). Еще 4% не могут воспользоваться веб-версией социальной сети. В мире пользователи больше жалуются на то, что не могут обновить ленту (38%), опубликовать пост (34%) и просмотреть сториз (27%).
В последний раз сбой в работе Instagram случался на прошлой неделе, 24 июля. Вместе с ним технические трудности возникали и в работе Facebook, которой он принадлежит.
Предложение предпринимателей в Паланге выбило отдыхающего из колеи: почему нужно столько переплачивать? (4)
Желая приобрести сигареты, придётся покупать не только...
Литовских медиков не соблазняет даже зарплата 1500 евро (9)
Семейный врач, профессор Вильнюсского университета...
В работе Instagram произошел глобальный сбой (2)
Пользователи социальной сети со всего мира массово...
Велосипедисты невнимательными называют водителей, однако своей вины не усматривают Эксперимент (5)
Почти 40% велосипедистов по улицам ездят без...
По делу 13 января получено 58 апелляционных жалоб (67)
На данный момент по делу 13 января поданы 58...
TOP новостей
Предложение предпринимателей в Паланге выбило отдыхающего из колеи: почему нужно столько переплачивать? (4)
Желая приобрести сигареты, придётся покупать не только...
Литовских медиков не соблазняет даже зарплата 1500 евро (9)
Семейный врач, профессор Вильнюсского университета...
Велосипедисты невнимательными называют водителей, однако своей вины не усматривают Эксперимент (5)
Почти 40% велосипедистов по улицам ездят без...
По делу 13 января получено 58 апелляционных жалоб (67)
На данный момент по делу 13 января поданы 58...
Витебск – культурная столица трёх стран или белорусский форпост "русского мира"? (86)
Витебск является "культурной столицей трёх братских...