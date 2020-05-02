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В пятницу жители Литвы активно регистрировались в мобильные пункты на сдачу образцов, информировала BNS координатор горячей линии 1808 Грета Бейнаравичюте.
В пятницу жители Литвы активно регистрировались в мобильные пункты на сдачу образцов
© DELFI / Andrius Ufartas

"Одинаково активны жители всех городов. Поток гораздо больше, чем в обычный выходной день", – сказала она.

Бейнаравичюте сказала, что, возможно, это результат того, что муниципалитеты выдают жителям специальные коды для регистрации по номеру 1808, но сколько людей зарегистрировалось с такими кодами, пока неизвестно.

"Таких данных у нас пока нет, ведь регистрируется общий поток", – сказала координатор.

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Мобильные пункты в Каунасе, Клайпеде, Мариямполе, Паневежисе, Тельшяй и Утене в пятницу были заполнены полностью.

Вильнюсе еще осталось немного мест, в Алитусе остались незанятые места", – сказала Бейнаравичюте.

По ее словам, в пятницу не регистрировали в мобильные пункты в Шяуляй и Таураге.

"Я не знаю, работали ли они, но мы в них не регистрировали", – сказала Бейнаравичюте.

В четверг Минздрав сообщал, что в эти выходные в 10 торговых центрах крупных городов проведут масштабное исследование жителей на коронавирус.

Всего за 3 выходных дня планируют проверить 7000 людей.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что регулярные проверки планируются и в будущем, однако все будет зависеть от того, какой результат дадут результаты анализов в эти выходные.

На данный момент коронавирус в Литве установлен у 1399 человек. Всего проверены 132 768 образцов.

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